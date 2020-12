Parobé segue realizando operação tapa-buracos nas ruas da cidade

publicidade

A Prefeitura de Parobé segue realizando obras de melhorias viárias na cidade. Os trabalhos tiveram início na última sexta-feira, com o recapeamento asfáltico na rua General Osório, no bairro Alexandria, uma importante via de acesso para aquela região da cidade.

A operação tapa-buraco já passou também pelos bairros Solar e Palmeiras. O objetivo é diminuir os danos sofridos pelo asfalto com o tráfego de veículos e acúmulo de águas pluviais sobre as ruas.

"Todas estas ações de melhoria das vias estão sendo executadas com recursos e equipes próprias. O objetivo é deixar as ruas da cidade em condições seguras para o trânsito de veículos e pedestres", define o prefeito Diego Picucha.

