Parque das Araucárias será inaugurado neste sábado em Caxias do Sul

Caxias do Sul inaugura, neste sábado, o Parque das Araucárias. O local possui uma área de aproximadamente 12 hectares junto ao Complexo Dal Bó, na Zona Norte, com pista de caminhada, ciclovia, academia, playground infantil e juvenil, bancos de concreto, área para slackline e espaço pet, além de bebedouros, lixeiras, banheiros, guaritas e estacionamento. O investimento total da prefeitura municipal foi de quase R$ 5 milhões.

A solenidade está marcada para as 15h e contará com várias atrações. As crianças, por exemplo, poderão interagir com o Papai Noel e ganhar balas e picolés. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) levará filhotes de cães do Canil Municipal para adoção responsável no espaço Adote por Amor. Já o Centro de Ações Preventivas (CAP) da Guarda Municipal fará pinturas com as crianças. Tem ainda uma mateada, onde haverá água quente e erva para chimarrão. As pessoas só precisam levar térmicas, cuias e bombas.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) realizará mais uma edição do projeto Intervenção Saúde, dessa vez com a temática da dança. A iniciativa busca demonstrar diversas práticas que compõem os cinco elementos da Cultura Corporal do Movimento Humano. Haverá inúmeras apresentações de dança de diversos estilos, entre eles, tango e música gaúcha, sempre interagindo com a população. Na oportunidade, profissionais da área da saúde, educação física e da assistência social estarão à disposição para esclarecer as dúvidas dos presentes.