Parque eólico começará a ser implantado em Santana do Livramento

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou as autorizações para a implantação e a exploração das centrais geradoras do Parque Eólico Coxilha Negra, que será construído em Santana do Livramento. A CGT Eletrosul assinou os contratos com as empresas responsáveis pela execução da infraestrutura associada ao empreendimento.

O escopo engloba serviços voltados à construção dos acessos internos e externos, fundações dos aerogeradores, implantação das redes de média tensão subterrâneas, linhas de transmissão e subestações. O investimento total, segundo a CGT Eletrosul, é de R$ 2,1 bilhões, incluindo o fornecimento dos aerogeradores, a instalação do sistema de transmissão e as obras civis.

A formalização dos contratos consolida o início da implantação do Parque Eólico Coxilha Negra, que contará com capacidade instalada de 302,4 MW – energia equivalente ao atendimento de 1,5 milhão de consumidores. Com a ordem de serviço emitida neste mês, estima-se a criação de 1,3 mil empregos no decorrer da execução das obras. Já o início da operação dos primeiros aerogeradores está previsto para o primeiro trimestre de 2024. A energia gerada estará disponível no Sistema Interligado Nacional e será comercializada no Ambiente de Contratação Livre.

As três usinas do Parque Eólico Coxilha Negra reunirão 72 aerogeradores, em área de 8.466 hectares. Para a viabilização do projeto, serão construídos 100 quilômetros de novos acessos, além da revitalização de 56 km de estradas. Para escoar a energia gerada, será construído um sistema de transmissão exclusivo, com duas linhas.

