Parque Floresta Imperial é reaberto em Novo Hamburgo

publicidade

O Parque Floresta Imperial, ponto turístico e espaço de convivência e prática esportiva de Novo Hamburgo, já pode ser visitado a partir desta quarta-feira. A Comusa - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo concluiu os últimos preparativos para garantir o retorno seguro de toda a população ao local, segundo o vice-prefeito de Novo Hamburgo e diretor-geral da autarquia, Márcio Lüders. "Ficamos felizes de poder dar essa notícia para a nossa comunidade. O Floresta Imperial é um dos parques mais bonitos da cidade e passou por inúmeras reformas e melhorias que a população ainda não pode conferir, mas, agora poderá aproveitar. E tudo isso é possível graças ao apoio da Guarda Municipal que vai estar presente no local, um esforço também capitaneado pela prefeita Fátima Daudt", comenta.

Localizado na avenida Coronel Travassos, no bairro Rondônia, o parque conta com brinquedos, academia, campos e quadras esportivas, além de amplos jardins, e espaço para caminhadas e passeios de bicicletas. Apenas as churrasqueiras ficarão interditadas à comunidade devido aos cuidados em relação à pandemia. O parque fica aberto das 8h às 18h, todos os dias da semana. O local conta com estacionamento gratuito e a segurança é realizada pela Guarda Municipal.

Veja Também