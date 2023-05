Parque Osório recebe grande público na Festa da Cavalaria em Tramandaí

publicidade

Força, destreza e capacidade militar foram demonstradas na Solenidade Alusiva ao Patrono da Arma de Cavalaria (SNAPAC), celebrado no último sábado em honra ao 215º aniversário de nascimento do Patrono da Arma de Cavalaria, Marechal Manoel Luis Osório. O evento ocorreu no Parque Histórico Marechal Osório, em Tramandaí, no Litoral Norte, onde se localiza o mausoléu do marechal.

Também conhecido como Festa Nacional da Cavalaria, o evento, organizado pelo Comando Militar do Sul (CMS), por meio do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda (3º RCG), contou com a presença do Comandante do Exército Brasileiro, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, e o Comandante Militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento, entre outras autoridades militares.

VÍDEO | Festa da Cavalaria realizada hoje (13) em Tramandaí. O evento foi organizado pelo Comando Militar do Sul (CMS), por meio do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda (3º RCG)



Entre os civis, estiveram o prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto, e a trineta do Marechal Osório, Stella Francisca Osorio Bertaso, que, em cerimônia, depositou flores no túmulo de seu antepassado. Com o sol e a temperatura amena, o parque lotou para receber o público, que teve acesso gratuito. O espetáculo celebra os feitos do marechal ao longo da história do Brasil. As apresentações foram bastante aplaudidas.



Foto: Guilherme Almeida

O cerimonial do evento também contou com a tradicional apresentação da lança original recebida por Osório por ocasião do salvamento de seu comandante durante a Batalha de Sarandi, em meio à Guerra da Cisplatina, em 1825. O objeto hoje integra o acervo do 3º RCG, também conhecido como Regimento Osório, em Porto Alegre. Parte do efetivo de helicópteros, blindados e carros de combate foi exibido, seguido da apresentação de cavalos e cavaleiros e a tradicional carga, em que os participantes da cerimônia simulam um movimento de batalha, avançando rapidamente pelo campo de demonstração.

Após a celebração, foi servido um almoço e o público pôde conferir os veículos estacionados. "Marechal Osório é um ícone da nossa história, um legendário. É o exemplo mais caro que temos de heroísmo, bravura, intrepidez e arrojo. Ele representa o espírito de todos os cavalarianos do Exército. A impetuosidade de Osório nos inspira em todos os momentos da vida. Quero cumprimentar o público e o Comandante Militar do Sul por esta festa bonita e maravilhosa", disse o general Tomás.

Já o comandante do CMS agradeceu a presença do chefe do Exército Brasileiro e disse que todos os equipamentos são trazidos ao evento. "Estamos muito felizes em poder celebrar esta ação junto à comunidade, realizando esta Festa Nacional. Trazemos aqui todo o valor do Exército em homenagem à Arma de Cavalaria", salientou o general Hertz.

Foto: Guilherme Almeida