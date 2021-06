Parque sede da Oktoberfest de Igrejinha recebe novo sistema de segurança

publicidade

A Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (AMIFEST) formalizou a entrega de um novo sistema de segurança para o Parque Almiro Grings, que sedia a festividade e outros eventos do município. São 32 câmeras de monitoramento em um investimento de R$ 40 mil, proveniente do repasse de resultados da 32ª edição da Oktoberfest, realizada em 2019. O sistema foi repassado à Prefeitura de Igrejinha, proprietária e responsável pelo parque de eventos.

Segundo o presidente da AMIFEST, a compra do sistema foi colocada em pauta pelo ex-presidente Ezequiel Stein, com a concordância total da diretoria da 32ª Oktoberfest. "O parque é amplo e vulnerável às ações de vandalismos. Existe o serviço de portaria, porém este não é de vigilância e também não atende 24h, assim áreas do parque ficavam desprovidas de controles de acessos e de segurança", explica Tiago Petry, lembrando que haverá mais proteção ao patrimônio municipal.

"Todo o sistema poderá ser administrado pelo próprio município ou por uma segurança privada contratada. Também será utilizado durante as edições da festa, trazendo maior segurança aos visitantes, voluntários e entidades. As inovações e aprimoramentos tecnológicos nos permitem a captação de imagens cada vez mais nítidas e perfeitas. Poderemos acompanhar em tempo real o que acontece no parque remotamente. Todo o sistema proporcionará uma maior tranquilidade para que todos possam aproveitar bons momentos e recordações neste local", avalia Tiago.

Segundo a empresa responsável pela instalação, são 32 câmeras full HD, entre elas duas com tecnologia que possui alcance de 150 metros de zoom, contando, também, com reconhecimento de placa e rosto dia e noite. As câmeras foram todas distribuídas pelo parque, praticamente zerando os chamados pontos cegos de monitoramento. Os pontos de monitoramento ainda possuem canais analíticos, possibilitando acompanhamento com qualidade e alertas ao operador de possíveis intrusões em locais determinados.

