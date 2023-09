Partes de Guaíba e Eldorado do Sul seguem alagadas devido às enchentes

publicidade

Partes de Guaíba e Eldorado do Sul seguem embaixo d’água devido às enchentes, e o tempo fechado deste sábado novamente foi um agravante para as famílias já prejudicadas pela entrada da água nas suas residências e estabelecimentos. A régua de medição mantida pela Agência Nacional de Águas (ANA) na área central de Guaíba, junto ao terminal da CatSul, marcou 2,33 metros hoje pela manhã.

Mesmo com a chuva, houve leve queda no nível sobre o dia anterior. Em Guaíba, a rua Marcílio Dias, no Balneário São Geraldo, junto à chamada Praça dos Pescadores, está repleta de entulhos, como resíduos orgânicos e embalagens plásticas, há mais de 15 dias, impedindo que seja visto o pavimento. O chapista de lancheria Thiago Fraga mora na área com a esposa e as filhas.

Ele contou que precisou deixar o veículo estacionado em outra rua próxima, pois não havia como acessar sua garagem. “A água somente entrou no pátio, não na casa. Porém isto é o que podemos fazer no momento”, lamentou ele. A orla na área central continua, na manhã deste sábado, com alagamentos acima da panturrilha.

Já em Eldorado do Sul, a situação é similar, com água registrada em ruas dos bairros Picada, Vila da Paz e Cidade Verde, onde também permanece por um período superior a duas semanas, demandando trabalho extra para a Defesa Civil Municipal. A água subiu ainda em áreas de lavouras de arroz e também nos pátios e dentro das casas. O município mantém o abrigo temporário no Ginásio Municipal, onde há famílias alojadas, em sua maioria da Vila da Paz.