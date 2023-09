Passagem de ônibus fica mais cara a partir deste domingo na região Sul

publicidade

A partir deste domingo, as pessoas que usarem o transporte coletivo urbano nas duas maiores cidades da região Sul terão que pagar mais caro. Em Pelotas, com o fim do subsídio do governo federal para o serviço de transporte coletivo, o valor da tarifa voltará ao praticado antes de dezembro de 2022, ou seja, R$ 5 para todos os usuários do sistema, tanto do Cartão Cidadão, como para o Vale Transporte ou pagantes em dinheiro.

Os estudantes continuarão com o benefício de 50% de desconto. O benefício na tabela, praticada até 30 de novembro, vigorou de 1º de dezembro até este sábado e foi uma decisão da prefeitura a partir do repasse federal. Foi um auxílio aos municípios por conta da gratuidade da tarifa a idosos e a compensação financeira pelo aumento de 26% no preço do diesel, o que impactou todo o sistema.

Caso não haja uma mudança mais drástica envolvendo o custo dos insumos, a tabela deve ser mantida até março, quando está prevista uma nova revisão na planilha com base nos custos do serviço.

Em Rio Grande, com a nova medida, os usuário passarão a pagar R$ 5 a tarifa normal, estudantes, R$ 2,5 e seletivo custará R$ 8. O circular, que atualmente custa R$ 3, passará para R$ 4 a partir deste domingo. Uma nova revisão tarifária deverá ocorrer até o início de 2024.