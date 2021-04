Passagem de ônibus tem aumento em Novo Hamburgo a partir deste domingo

publicidade

A passagem de ônibus ficou mais cara a partir deste domingo, em Novo Hamburgo. Dos atuais R$ 3,85, o valor passou para R$ 4,60. O edital comunicando a mudança foi publicado na sexta-feira pela prefeitura. A reestruturação do transporte coletivo segue em debate na cidade, após audiência pública realizada na noite da última quinta-feira. A próxima licitação será exclusiva para o transporte de passageiros.

A secretária municipal de Desenvolvimento Urbano, Roberta Gomes de Oliveira, destaca as mudanças positivas que virão a partir da nova licitação. "Estamos firmes no propósito de trazer para Novo Hamburgo uma grande melhoria no transporte público", afirma. Segundo ela, a bilhetagem eletrônica e a publicidade dos ônibus ficarão sob a responsabilidade de uma empresa autorizada.

O projeto de lei sobre o tema já foi encaminhado à Câmara de Vereadores, e o próximo passo será o envio do edital, projeto básico e anexos para análise e validação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que tem até 90 dias para retornar o processo ao município. Após esse prazo será publicado o edital de licitação.