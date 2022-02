publicidade

A passagem do transporte coletivo deve ficar mais cara em Pelotas, até o fim da próxima semana. O Secretário Municipal de Transportes e Trânsito de Pelotas, Flávio Al Alam, explica que, pelo contrato entre a prefeitura e o Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas, o aumento da passagem ocorreria em novembro. “Em função da pandemia, acabou indo para fevereiro o reajuste e a prefeitura pagou desde novembro até agora R$ 0,25 por passagem para que não fosse reajustado em novembro”, explica.

Ele confirma que neste ano de 2022 há uma pressão do custo muito alto da planilha dos transportes que é composta por valor dos salários dos funcionários do consórcio (52%), o custo do diesel (25%) e o valor de outros insumos e peças (23%). “Os custos é o que pressiona o valor da tarifa, o subsídio da prefeitura será pago até este domingo. Calculamos uma tarifa incluindo todas as variantes e ela passaria para entre R$ 5,40 e R$ 5,50. Pelos cálculos do consórcio ela chega a R$ 5,70. Estamos vendo a possibilidade de ajustes no contrato para uma tarifa menor”, projeta.

Atualmente, o custo da passagem é de R$ 4,50 ao usuário. Al Alam adianta que a ideia é fazer uma retirada do cobrador gradativamente como ocorre nas cidades de Rio Grande e Porto Alegre e também na questão da frota, o que já iria auxiliar no valor da passagem. “Também esperamos respostas do Governo Federal quanto ao imposto sobre o diesel e a isenção de passagem para pessoas a partir dos 65 anos. Nesta semana, devemos fazer estes estudos para que a prefeita Paula Mascarenhas decida qual o novo valor da passagem”, projeta.

Antes da pandemia de coronavírus, em torno de 100 mil passageiros usavam o transporte coletivo em Pelotas. Atualmente o número caiu para 40 mil pagantes e 10 mil não-pagantes que usam os ônibus como meio de transporte na cidade. Em uma rede social, a prefeita garantiu que o valor da passagem não irá chegar aos R$ 5,50. Ela afirma que irá trabalhar com o consórcio e com os vereadores para encontrar uma alternativa que não prejudique os usuários. “O problema do transporte coletivo no Brasil só terá solução com um projeto nacional. Os custos não param de crescer. A planilha indica uma tarifa de R$ 5,50 em Pelotas, o que é insuportável para o usuário. Não me conformo com isto. O governo não admitirá um aumento desses”, garantiu.

Em Brasília tramitam propostas que podem reduzir a pressão sobre as tarifas no transporte coletivo. Uma das propostas mais adiantadas, prevê subsídio nacional para o transporte de idosos com idade a partir do 65 anos. O projeto já foi aprovado pelo Senado. Outras iniciativas focam na redução de impostos sobre os combustíveis.

