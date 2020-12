Passeio do Noel é mais uma atração do 35º Natal Luz

publicidade

Os 35 anos do Natal Luz de Gramado serão comemorados com homenagens para 35 pessoas que tiveram participação fundamental na história do maior evento natalino do Brasil. A Gramadotur, autarquia municipal responsável pela organização do evento, está preparando uma grande celebração para marcar a simbólica data. “O Natal Luz é um belíssimo legado e o número é simbólico. No entanto, seguramente, mais de 35 pessoas mereceriam ser lembradas”, afirma Rafael Carniel, presidente da Gramadotur.

O presidente destaca que cidadãos criativos e engajados deram vida ao evento a cada ano. “Colaboraram para manter viva a magia do Natal no coração de milhões de pessoas. Queremos ouvir a comunidade e reconhecê-los”, frisa.

Conforme Carniel, a votação vai até 15 de dezembro e o resultado será divulgado no dia 20 de dezembro pelas redes sociais do Natal Luz. Cada pessoa pode eleger cinco nomes e os 35 mais citados nas respostas receberão diretamente das mãos do Soldadinho de Chumbo, “O Ajudante Número Um do Papai Noel”, uma peça de cristal confeccionada pela Cristais de Gramado. A entrega será a partir do dia 21 de dezembro. A homenagem é mais uma atração que integra o projeto Natal Luz Para Todos.

Este ano o Papai Noel está buscando maneiras criativas de deixar sua mensagem no 35° Natal Luz de Gramado. Com as restrições impostas pela pandemia do coronavírus, a Gramadotur criou mais uma atração lúdica e gratuita: o Passeio do Noel. O novo atrativo começa nesta sexta-feira, e vai ocorrer sempre de sexta a domingo, a partir das 16h.

Com seu fiel amigo Soldadinho de Chumbo, o Papai Noel vai partir da Vila de Natal, seguindo pela avenida Borges de Medeiros até a rótula do Corpo de Bombeiros. Depois de percorrer o centro de Gramado, ele retorna para a vila em seu trenó acompanhado da Trupe de Natal.

Veja Também