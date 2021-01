Passo Fundo chega a 232 óbitos pelo Covid-19

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou neste domingo, a morte de um homem de 86 anos em decorrência do Covid-19. Com isso, chega a 232 o número de óbitos pela doença no município do Norte do Estado. Em Passo Fundo foram a óbito mais 189 pessoas de outros municípios e que estavam internadas nos hospitais da cidade. Somando moradores de Passo Fundo e de outros municípios o número de mortos pela doença chega a 420.

A SMS informou, ainda, que segue em crescimento o número de novos casos de coronavírus, com o registro de 75 novas pessoas contaminadas nas últimas 24h. O total de pessoas que testaram positivo chega a 14.985. O município contabiliza 13. 937 curados e os casos ativos somam 816. Já as internações em leitos de UTI estão em 43 pacientes e as internações em leitos clínicos tem 82 pacientes.

Enquanto aumenta o número de óbitos e casos confirmados da doença, continuam as aglomerações, desrespeitando a orientações das autoridades da saúde quanto ao uso de máscaras, distanciamento e uso de álcool gel.

A Força Tarefa composta pela Guarda Municipal de Trânsito, Brigada Militar e Fiscais Urbanos de Passo Fundo realizaram mais uma operação de fiscalização ostensiva em relação ao descumprimento dos decretos vigentes em função da pandemia, na noite de sexta-feira, e madrugada de sábado. As irregularidades foram registradas nos bairros da cidade, praças e área central.

Num dos casos foi dispersada aglomeração, com a presença de 100 pessoas, na rua Dr. César Santos. Nos diversos locais onde foram flagradas aglomerações, a Força Tarefa Rocha preencheu sete autos de infração e apreendeu veículos.

Veja Também