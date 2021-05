Passo Fundo e Canela dão continuidade a imunização contra a Covid-19

publicidade

A Prefeitura de Passo Fundo retoma nesta quarta-feira a aplicação da primeira dose com a vacina da Oxford/AstraZeneca para pessoas com comorbidades, entre 18 e 59 anos, pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC e puérperas, além daqueles com 60 anos ou mais que ainda não foram vacinados. O serviço será no Ambulatório de Especialidades, Cais Hípica e Cais Vila Luíza, das 8h às 16h30min.

Para a continuidade da aplicação da segunda dose com a CoronaVac, a expectativa é que cerca de mil doses sejam recebidas até o fim de semana. O último quantitativo recebido, de apenas 500 doses, foi aplicado nesta terça-feira.

Já a Prefeitura de Canela retomou ontem a aplicação da segunda dose da CoronaVac. Com agendamento prévio feito pela Secretaria Municipal de Saúde, estão completando a imunização as pessoas que tomaram a primeira vacina entre 20 e 31 de março. O município recebeu 100 doses e, conforme o Comitê de Operação em Emergência de Canela, devem faltar 70 para o grupo. Ao todo, o déficit na cidade é de 800 doses de CoronaVac para concluir o ciclo. Quem recebeu a primeira entre 20 e 31 de março e ainda não fez o cadastro deve procurar o ponto de imunização no Centro de Feiras, levando a carteira de vacinação.

*Com informações dos correspondentes Agostinho Piovesan e Halder Ramos

