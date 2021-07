Passo Fundo e Erechim avançam na vacinação contra Covid-19 nesta terça-feira

publicidade

As cidades de Erechim e Passo Fundo avançam na vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira. Em Passo Fundo, poderão se imunizar pessoas com 35 anos completos ou mais e também gestantes e puérperas. A vacinação ocorrerá no CTG Lalau Miranda, entre 8h e 13h.

É necessário levar documento de identificação com foto, CPF ou cartão SUS e comprovante de residência. As gestantes devem portar, ainda, carteirinha de acompanhamento da gestação e as puérperas a certidão de nascimento da criança.

A Secretaria de Saúde de Passo Fundo informou que as segundas doses de Coronavac continuam sendo aplicadas para todas as pessoas com atraso e as segundas doses da AstraZeneca começaram a ser aplicadas para pessoas com prazo de até 16 de julho para concluir o esquema vacinal.

A aplicação da Coronavac é realizada na Central de Vacinas a partir de agendamento pelo telefone (54) 3311-6494. Já a da AstraZeneca ocorre nos Cais Hípica, Vila Luíza e Ambulatório de Especialidades, das 9h às 16h, e nas ESF Nenê Graeff, Zachia, São José, Donária/Santa Marta e Vila Nova, das 9h às 12h e das 13h às 15h.

A SMS informou que nesta segunda-feira foram vacinadas 1.914 pessoas no CTG Lalau Miranda, incluindo pessoas com mais de 36 anos, gestantes e puérperas.

Erechim

Em Erechim, a Secretaria da Saúde anunciou que pessoas com 33 anos ou mais poderão se vacinar amanhã, além dos moradores que têm agendada a segunda dose da AstraZeneca na carteira de vacinação.

Segundo a secretária de Saúde, Eclesan Palhão, a nova estratégia garante a imunização com pessoas de menos idade. “Poder ampliar o grupo dentro do esquema vacinal contra a Covid-19 é extremamente gratificante e estamos avançando na vacinação, com a agilidade que nos é permitida conforme o quantitativo de doses de vacina que vamos recebendo”, disse.

Eclesan afirmou que o município aguarda uma nova remessa. “A meta é imunizar o maior número de pessoas, com a maior brevidade possível”, observou.

A Central fica localizada na Rua Júlio Trombini, 634, Bairro Três Vendas, antiga Fundação Cotrel. Das 8h às 17h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 14h (no sábado).

