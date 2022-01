Passo Fundo faz ação para orientar estabelecimentos comerciais no combate contra Covid-19

publicidade

Diante do aumento do número de pessoas contaminadas pelo Covid-19, a prefeitura de Passo Fundo promove mais uma ação que visa frear a contaminação pelo Covid-19. Já está sendo realizada na cidade a campanha Ambiente Seguro que visa garantir que os estabelecimentos comerciais cumpram os cuidados como disponibilizar álcool gel e exigir o uso de máscaras pelos colaboradores e clientes. O trabalho por parte de servidores da secretaria de Segurança iniciou na sexta com uma ação orientativa com foco nos mercados e supermercados.

Segundo o prefeito, Pedro Almeida, o município registra o aumento de casos da doença e são necessários esforços coletivos para combater a disseminação do vírus. "A proposta da campanha Ambiente Seguro é conscientizar o comércio, os colaboradores e os clientes sobre a importância de cada um estar fazendo a sua parte”, disse.

Almeida informou que, o município, além de articular essa ação e distribuir materiais gráficos para serem afixados nos estabelecimentos, está orientando de forma direta as empresas. O secretário adjunto de Segurança, Ruberson Stieven adiantou que todos os segmentos do comércio deverão receber as orientações e o material gráfico. “Iniciamos com os mercados e supermercados e vamos avançar nas ações por categoria de comércio", detalhou. Ele informou que no início do ano letivo, as escolas municipais, estaduais e particulares também receberão ações. "Esse é um trabalho que vai continuar até que os números da pandemia reduzam, buscando conscientizar a população sobre a importância dos cuidados", observa.

Em reunião realizada no dia 18 de janeiro, o município reafirmou com entidades representativas a necessidade de que todos os estabelecimentos promovam os cuidados como o uso de máscaras e higienização das mãos.

A Administração Municipal informou que, neste momento, o município não pretende emitir decretos restritivos, mas a sociedade deve intensificar a prevenção. "Não há intenção de restringir, por enquanto, continuaremos seguindo as determinações federais e estaduais, mas queremos convocar a todos para que nos ajudem na conscientização", afirmou.