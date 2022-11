Passo Fundo Shopping recebe o Papai Noel

publicidade

A chegada do Papai Noel, no dia 15 de novembro, marcará o início do período da magia e dos sonhos no Passo Fundo Shopping. Com uma decoração inédita, a campanha Desejos de Natal 2022 traz uma máquina dos Desejos para o Passo Fundo Shopping, onde todos poderão compartilhar seus desejos para a contagem mundial do Papai Noel. Nesta terça, o Bom Velhinho chegará ao shopping com um dia de atrações que iniciam às 14h junto com a apresentação da Cantata Natalina do Colégio Notre Dame, na Praça de Alimentação.



O clima de natal começa na praça de alimentação com o coral e depois segue para a Praça de Eventos no Piso 1, onde será o momento de receber o símbolo máximo da data e que faz os pedidos se tornarem realidade. O Papai Noel chegará às 15h com uma apresentação artística natalina do Grupo Timbre de Galo, na Praça de Eventos. O Bom Velhinho permanecerá no shopping até o dia 24 de dezembro, de terças a domingos, das 14h às 20h, recebendo todos os visitantes.



A chegada também marcará a inauguração oficial da decoração de Natal do Passo Fundo Shopping, que neste ano une a tecnologia através de elementos mecatrônicos, mas sem perder a magia dos desejos que despertam nesta época do ano. A máquina dos Desejos será a atração principal: ao depositar o seu desejo, a decoração interage com o visitante. A árvore de Natal também estará no espaço, completando a beleza dos detalhes com outros símbolos natalinos, incluindo a Fábrica de Presentes.