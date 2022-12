Patrimônio histórico e cultural em discussão em Campo Bom

publicidade

Nesta segunda-feira, 5, acontece em Campo Bom, no Vale do Sinos, o IV Fórum Setorial do Patrimônio Histórico e Cultural. O evento será realizado a partir das 18h30, na Sala Alfredo Blos, do Centro de Educação Integrada (CEI).

De acordo com o prefeito, Luciano Orsi, o objetivo é envolver a comunidade no reconhecimento e na valorização dos bens que conferem traços de identidade e de pertencimento ao povo campo-bonense. O Fórum vai debater, formular, monitorar, fiscalizar e propor políticas públicas ao Município.

O encontro é destinado, principalmente, a cidadãos residentes e domiciliados em Campo Bom, em especial, aqueles ligados às áreas da arquitetura, história, engenharia, patrimônio histórico e cultural, turismo, representantes da sociedade civil e do poder público.

No mesmo dia, haverá eleição dos novos conselheiros municipais, representantes da sociedade civil.

“O debate desse tema é muito importante para o futuro da comunidade, logo, a participação do maior número possível de lideranças locais é fundamental”, diz o prefeito. A organização do fórum é responsabilidade da Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.