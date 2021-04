Pedidos, reclamações e sugestões são feitos pelo aplicativo eOuve em Esteio

publicidade

A partir desta segunda-feira, os moradores de Esteio que precisarem fazer algum pedido, reclamação ou sugestão para a ouvidoria da prefeitura contarão com um novo aplicativo, o eOuve, sistema que substitui o Fiscale.vc. O app já está disponível para download gratuito nos sistemas Android e iOS nas lojas de aplicativos Google Play e App Store.

De acordo com a Administração municipal, as demandas podem também ser registradas diretamente pelo computador ou tablet com acesso à internet através do site do eOuve. O uso do app eOuve é bastante simples. Depois de baixar, é preciso fazer um cadastro com dados pessoais e criar uma senha. A partir daí o aplicativo já estará disponível para uso.

O registro de demandas também pode ser feito pelo DiscEsteio pelo telefone 0800-541-0400, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min das 12h30min às 18h e pelo WhatsApp (51) 98600-7011, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min das 12h30min às 18h. As demandas também podem ser encaminhadas presencialmente no setor de Atendimento ao Cidadão, no prédio da prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 12h30min às 18h.

Ou ainda durante a atividade Gabinete Aberto, realizada todas as segundas-feiras a partir das 14h, através de diálogo com o prefeito Leonardo Pascoal.