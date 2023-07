Pelo menos sete cidades do RS registram temperatura abaixo de zero

publicidade

Pelo menos sete cidades do Rio Grande do Sul registraram temperatura negativa neste sábado, com destaque para Cambará do Sul (-1,7ºC), conforme informações da meteorologista da MetSul, Estael Sias. Após a passagem do ciclone extratropical, as marcas abaixo de zero ocorreram em cidades dos Campos de cima da Serra e Serra sudeste, resultando em geada.

O RS foi o estado com as menores temperaturas do país verificadas neste sábado. A última vez que o território gaúcho havia anotado marcas negativas foi no dia 19 de junho de 2023, ou seja, há quase um mês.

A temperatura ficou negativa nos pontos de maior altitude e baixou de 5°C em muitas cidades gaúchas. Até mesmo no Litoral o frio foi intenso com marcas de apenas um dígito em grande parte da região.

TEMPO 🥶 | Na região metropolitana de Porto Alegre o frio foi intenso no começo da manhã. Em Campo Bom a mínima foi de 4,5°C na medição do INMET com formação de geada na área rural do município.

Porto Alegre chegou a marcar 2,8ºC hoje. Nas próximas horas, o sol predomina em todo o Centro e Sul do país com previsão de aquecimento gradativo. A tarde será fria com máximas entre 13 e 15°C em cidades da Metade Sul do estado gaúcho. Assim que anoitecer, o frio toma conta dessas regiões novamente.

Confira as cidades com temperaturas abaixo de zero:

Cambará do Sul: -1,7°C

Soledade: -1,2°C

Vacaria: -1,0°C

São Francisco de Paula: -0,4°C

Canela: -0,3°C

Herval: -0,2°C

Lagoa Vermelha: -0,1°C

