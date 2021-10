Pelotas e Camaquã mudam a logística da vacinação contra a Covid-19

publicidade

A partir desta segunda-feira os imunizantes contra a Covid-19 passam a ser disponibilizados em quase todos os postos de saúde de Pelotas. Com isto, as vacinas deixam de ser aplicadas conforme a faixa-etária passando a ser disponibilizadas para toda a população com 15 anos ou mais, de acordo com o cronograma de segunda a sexta-feira. A exceção são as UBSs sentinelas (Salgado Filho, PAM Fragata e CSU Cruzeiro), que atendem a pessoas com síndromes gripais. As UBSs funcionam das 8h30min às 11h. A exceção são as UBSs Fraget, Lindóia e Porto que atendem a população das 8h30min às 15h. As pessoas também podem ser vacinadas no Laboratório Municipal, das 13h30min às 17h, e no Shopping Pelotas, das 17h às 21h. O ponto de vacinação aos sábados é a Escola Coronel Pedro Osório, das 9h às 17h. Quem precisar completar a imunização também pode buscar os mesmos locais nos mesmos horários.

Em todos os locais serão disponibilizadas doses de AstraZeneca e Pfizer e no Laboratório Municipal além destas haverá também doses de CoronaVac. Os drive-thrus no Centro de Eventos ocorrem duas vezes por semana, sempre das 9h às 17h. Às terças-feiras serão disponibilizadas doses de AstraZeneca e às quintas-feiras de Pfizer. As mesmas orientações são válidas para aqueles idosos com 60 anos ou mais que buscam a aplicação do reforço com o imunizante Pfizer. Todos aqueles que optarem por se vacinar no Shopping estão isentos da taxa de estacionamento mediante apresentação da carteira de vacinação.

Em Camaquã, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou datas e horários para aplicação da segunda dose de vacinação contra a Covid-19. Já estão disponíveis segundas doses de AstraZeneca, para quem fez a primeira até 25 de julho, segunda dose de Pfizer para quem fez a primeira até 20 de agosto, além da segunda dose de CoronaVac com a data de acordo com o cartão de vacinas, terceira dose para maiores de 60 anos, profissionais de saúde e pessoas com imunossupressão. O local é o Centro de Imunização Viégas que funciona de segunda a sexta- feira, das 8h30min às 11h30min e das 12h às 16h30min. Nas terças e quintas-feiras o horário é estendido até às 20h. Adolescentes, de 12 à 17 anos, podem ir ao local nestes horários em busca da primeira dose de Pfizer. Para os adultos a partir dos 18 anos o imunizante disponível para a primeira dose é a CoronaVac.