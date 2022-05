Pelotas encerra aplicação de vacinas contra Covid-19, Influenza e sarampo em dois pontos da cidade

publicidade

A aplicação de vacinas será encerrada em dois pontos em Pelotas. Nesta sexta-feira é o último dia para receber os imunizantes contra a Covid-19, Influenza (gripe) e sarampo (disponível para trabalhadores da Saúde), em pessoas com 12 anos ou mais, no Shopping Pelotas, das 17h às 21h, e no Laboratório Municipal, das 13h30min às 17h. A imunização continua sendo realizada no trailer da vacina, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, conforme o cronograma semanal.

Também nesta sexta-feira, o município deu início a aplicação da segunda dose de reforço da vacina contra o coronavírus para pessoas com 60 anos ou mais, que tenham sido vacinadas há quatro meses. O imunizante pode ser de qualquer laboratório, independente do utilizado da última vez. O público atendido pelo cronograma pode procurar o imunizante na Casa da Vacina e em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), exceto as unidades Sentinelas (UBSs Leocádia, Salgado Filho, PAM Fragata e Cruzeiro).

Os idosos devem apresentar documento de identidade, cartão SUS ou CPF e Carteira de Vacinação para comprovar a aplicação da terceira dose. A Casa da Vacina funciona na rua General Neto, 1707, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 15h. Já a aplicação em todas as UBSs, exceto nas Sentinelas, acontece de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h. Nas UBSs Fraget, Lindóia e Porto o horário é das 8h30min às 15h.

