Pelotas inaugura espaço qualificado para atender crianças e jovens vítimas de violência

A Prefeitura de Pelotas em parceria com o Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão (IBSaúde), lançou oficialmente nesta terça-feira, o primeiro Centro de Referência ao Atendimento Infantojuvenil (CRAI) do município. O novo espaço, localizado junto a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Areal, deve garantir um acolhimento mais humanizado e qualificado às crianças e adolescentes vítimas de violência. A solenidade de inauguração contou com a presença da prefeita Paula Mascarenhas e demais autoridades ligadas à temática

Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e integrando os serviços ofertados pela Rede de Atenção à Saúde Materno Infanto Juvenil (Remi), o local irá dispor de uma equipe multiprofissional, composta por assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros e médicos lotados no quadro de funcionários da UPA, que ficarão responsáveis pelo primeiro contato com a vítima, realizando uma escuta com a criança ou adolescente submetido a agressões físicas e/ou abusos sexuais. A partir de uma avaliação da equipe multiprofissional, a vítima será encaminhada para o atendimento necessário.

“Montar o CRAI de Pelotas foi um processo complexo, e, agora que é uma realidade, estamos institucionalmente maduros para que esse serviço se consolide e possa transformar e atenuar os impactos da violência contra crianças e adolescentes. Estamos colocando foco nas políticas públicas de proteção e estímulo a esse público”, afirmou a prefeita.

A implantação foi possível devido à parceria firmada entre prefeitura e o IBSaúde, administradora da UPA Areal e representada na cerimônia pelo vice-presidente, Vinicius Medeiros. Ele ressaltou a construção do CRAI de Pelotas, feita por várias mãos, e parabenizou a equipe de profissionais que atuarão no local, a fim de ampliar a rede de proteção infantojuvenil na cidade.

