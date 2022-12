Pelotas institui Operação Verão no trânsito e destina mais ônibus ao Laranjal

publicidade

A partir desta sexta-feira começa a Operação Verão no trânsito em Pelotas. A prefeitura irá intensificar o controle do movimento de veículos, principalmente nos deslocamentos para os balneários do Laranjal e a Colônia Z3, nas sextas-feiras, sábados e domingos.

A Secretaria de Transporte e Trânsito irá posicionar agentes e viaturas em pontos estratégicos do percurso do Centro à praia, além das equipes itinerantes, que atuam em toda a cidade. A Operação Verão se prolonga até março.

A ideia de intensificar o monitoramento é levar aos condutores a informação de que suas ações ao volante são observadas para que ampliem as responsabilidades e dirijam com atenção, ampliando a segurança no trânsito.

Para aqueles que usam o transporte coletivo para ir até as praias nos últimos meses, a prefeitura vem acrescentando novos horários nas tabelas dos ônibus para as praias do Laranjal e Colônia Z3 aos fins de semana.

Neste mês, os aumentos foram implementados com vistas a suprir a demanda nos sábados e domingos durante a temporada de veraneio. Em janeiro e fevereiro, a prefeitura vai observar a demanda de passageiros e, se necessário, fará novas adaptações das grades dos fins de semana. Informações atualizadas dos horários podem ser acessadas no site.