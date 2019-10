Pelotas quita hoje salários de setembro de servidores

publicidade

A Prefeitura de Pelotas irá pagar, nesta segunda-feira, o restante dos servidores que ainda não receberam o salário referente ao mês de setembro. A medida atende decisão da 6ª Vara Cível da Fazenda Pública e envolverá recursos do Fundo Previdenciário.

“Com o indeferimento do recurso e com a decisão do juiz de bloquear os recursos do Fundo, cumpriremos a decisão. Esses valores bloqueados não poderiam ter sido usados por nós para pagamento de salários antes da decisão judicial, sob pena de graves penalidades ao gestor, já que o Fundo assegura as aposentadorias futuras”, explica a prefeita Paula Mascarenhas.

A folha referente a setembro foi repassada ao Banrisul, que garantiu o crédito nas contas de 2.616 funcionários ativos e inativos até a tarde desta segunda-feira. No total, serão depositados R$ 9,5 milhões. Já haviam sido pagos os salários de 81,9% dos servidores. Professores e auxiliares de educação infantil receberam normalmente no último dia 7.

Na última sexta-feira, foram pagos os valores de quem ganham até R$ 2 mil líquidos. O auxilio alimentação, o vale transporte e as consignações foram pagos dentro do calendário. No fim de setembro, a prefeitura anunciou o atraso nos salários em função do aprofundamento da crise financeira e aumento das despesas fixas.