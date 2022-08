Pelotas terá feira de adoção de cães neste sábado

publicidade

A prefeitura de Pelotas, em parceria com a PET Land Dom Joaquim, realizará neste sábado uma feira de adoção de cães que estão abrigados no Canil Municipal. A atividade, que tem o objetivo de impulsionar a adoção responsável dos animais, ocorrerá na avenida Dom Joaquim, das 14h às 17h.

De acordo com a Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental, que é responsável pela gestão do Canil, todos os cães serão entregues já vacinados e castrados. Para adotar é necessário que a pessoa tenha 18 anos ou mais, apresente RG, CPF, comprovante de residência e assine um termo de compromisso com os cuidados ao novo integrante da família.

Além da atividade, os interessados em adotar um cão ou um gato do Canil e do Gatil podem entrar em contato direto com o serviço. O espaço conta atualmente com 49 animais e recebe a população todos os dias, das 9h30min às 16h30min. O Canil e o Gatil Municipal ficam no quilômetro 71 da BR 392. As visitações podem ser agendadas pelo telefone (53) 99115-5436.

