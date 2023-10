Pensando no futuro da saúde, Santa Casa completa 220 anos de história e atenção no Estado

publicidade

Em 19 de outubro de 1803 era fundado o primeiro hospital de Porto Alegre, destinado a atender os 3,9 mil habitantes de então na Capital. Passados exatos 220 anos, inúmeras ampliações realizadas, altos investimentos em tecnologia, ensino e pesquisa, ter um quadro de profissionais quase três vezes maior do que o número de moradores de quando foi fundada, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre evidencia uma trajetória de transformações e adaptações e prol do atendimento filantrópico.

Como marca desta história de referência para a saúde em todo o Rio Grande do Sul, a Santa Casa inaugurará hoje um novo hospital para atender os gaúchos, o Hospital Nora Teixeira. Com um investimento de R$ 284 milhões, esta será a oitava unidade do complexo hospitalar localizado no coração da Capital.

A unidade de saúde será de alta tecnologia, com 15 andares, sendo cinco subterrâneos, e contará com um espaço que conecta medicina e natureza, a praça Alexandre Grendene Bartelle. O Hospital Nora Teixeira servirá para atendimentos em diversas áreas, como obstetrícia, oncologia e UTI, e ajudará no equilíbrio financeiro da instituição.

O diretor-geral da Santa Casa, Julio Matos, falou sobre a evolução da instituição ao longo dos anos e reforçou que tudo isto ocorreu sem deixar de oferecer uma assistência de qualidade para seus pacientes.

“Há mais de dois séculos, a Santa Casa desempenha um papel de extrema importância na promoção da saúde. É um símbolo de perseverança e dedicação à sua missão de cuidar de todos, independente da classe social. Este é um marco significativo em nossa história, e estamos comprometidos em continuar a servir nossa comunidade com dedicação, paixão e excelência. Gostaria de expressar nosso profundo apreço e gratidão a todos que fizeram parte desta jornada”, citou Matos.

Sobre o futuro da instituição na assistência de qualidade à saúde do RS, o diretor-geral reforçou que será justamente a trajetória de transformações que embasará o planejamento para os próximos anos da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

“A história destaca a importância da adaptação contínua, da inovação e da busca pela excelência no atendimento. Isso significa continuar a investir em tecnologia de ponta, pesquisa e educação médica. Nosso compromisso com a saúde e o bem-estar dos gaúchos permanece inabalável, e estamos ansiosos para enfrentar os desafios e oportunidades do futuro, mantendo sempre a visão de sermos um exemplo de inovação e qualidade na saúde”.

Inovação e tecnologia

Assim como em todas as áreas, a tecnologia e a inovação vão ditar os rumos dos atendimentos na Santa Casa. E graças aos investimentos realizados pela instituição, este futuro já faz parte do presente. O moderno parque tecnológico do complexo possui mais de 18 mil equipamentos que auxiliam no dia a dia dos profissionais. Entre eles, está o robô Da Vinci Xi, que já contribuiu na realização de mais de mil cirurgias robóticas. Além dele, o acelerador linear True Beam ajuda no tratamento de tumores, tornando os procedimentos mais rápidos e com menos efeitos colaterais. Já na área de inovação, a Santa Casa possui desde o 2019 um Centro de Inovação, que serve como base para melhorar a experiência do paciente em atendimentos realizados no complexo. São diversos os sistemas e soluções em inteligência artificial utilizados pelos profissionais da instituição.

Um destes profissionais, o médico Antonio Kalil, diretor médico e de ensino e pesquisa da Santa Casa de Porto Alegre, falou sobre como o uso de tecnologia torna mais prático e eficiente os atendimentos dos pacientes na Santa Casa. “Atualmente, a saúde necessita enormemente de inovação e de tecnologia para o desenvolvimento de suas atividades com melhor qualidade. Elas não competem com o trabalho médico. Ao contrário, quando bem utilizadas, elas permitem um maior tempo daquilo que é o principal na nossa atividade, que é o contato médico-paciente. O uso da inteligência artificial tem permitido já nos dias atuais a possibilidade de diagnósticos muito mais precoces. Além disso, a robótica, por exemplo, tem se tornado cada vez mais útil no tratamento de inúmeros procedimentos”, destacou.

Santa Casa em números

De acordo com a Santa Casa, a instituição atende cerca de um milhão de pacientes todos os anos. Destes, são mais de 880 mil consultas médicas ambulatoriais, 60 mil internações e 70 mil procedimentos cirúrgicos, além de mais de 6,5 milhões de exames e diagnósticos todos por ano. De todos estes atendimentos, atualmente 71% são de pacientes SUS, ou seja, 11% a mais do que estabelece a Lei da Filantropia, colocando a instituição como a maior prestadora de serviços SUS do RS e uma das cinco maiores do Brasil.

Todo este complexo de é tocado por quase 9.860 colaboradores diretos, que atuam nos nove hospitais da Santa Casa (oito em Porto Alegre e outro em Gravataí, incorporado em 2018). “Até dezembro deste ano, a instituição deve alcançar a marca de 10,3 mil colaboradores efetivos, reafirmando a posição da Santa Casa como a maior empregadora na área hospitalar do Rio Grande do Sul”, completou o diretor-geral, Julio Matos.

Fora deste número, há também outros 2,7 mil profissionais que atuam como médicos autônomos, residentes, pesquisadores, estagiários administrativos e curriculares, e voluntários. O viés educacional da casa de saúde é reafirmado no fato instituição ter sido o berço da primeira faculdade de medicina do Rio Grande do Sul, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Atualmente, o complexo funciona como hospital-escola para a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). Além dos hospitais gerais, a Santa Casa de Porto Alegre possui unidades referência nas especialidades de cardiologia, neurologia, pneumologia e cirurgia torácica, oncologia, pediatria e transplantes.