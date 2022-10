Permissionários do Viaduto Otávio Rocha vão se instalar no Mercado Público

publicidade

Após reunião entre representantes da prefeitura de Porto Alegre e da Associação Representativa e Cultural dos Comerciantes do Viaduto Otávio Rocha (ARCCOV), nesta sexta-feira, quatro permissionários aceitaram a proposta para se instalar no Mercado Público durante as obras de revitalização do viaduto. Duas livrarias e uma relojoaria vão ocupar o espaço destinado a eventos culturais. A proprietária de uma floricultura ainda avalia se vai se unir ao grupo dentro do Mercado Público ou se opta por uma estrutura na Praça Parobé.

Outros seis permissionários que atuam em segmentos como alimentação e brechó voltam a se reunir na próxima semana para discutir outras opções para se instalar na Capital. Em meio às tratativas, a prefeitura confirmou que os permissionários poderão retornar para o Viaduto Otávio Rocha após as obras de revitalização, desde que cumpram os requisitos exigidos por conta do Termo de Permissão de Uso (TPU). O presidente da ARCCOV, Adacir José Flores, destaca que a decisão é um passo importante para o grupo. Ontem, os permissionários vistoriaram e aprovaram o local. O prefeito Sebastião Melo ainda precisa publicar decreto para permitir a ocupação do espaço.

“Chegamos a um denominador comum, mas tem mais alguns espaços que têm que ser visto, como a questão das meninas do brechó e do Café Imprensa, que tem que ser resolvido”, observa. Na companhia do secretário-adjunto de Administração e Patrimônio Público, Jorge Alberto Hias, e de outros permissionários, Flores avalia que o espaço, de 6m x 6m, é menor do que o que ocupava no viaduto. “A gente vai ter que se adequar, mas é uma forma da gente continuar com a nossa identidade material junto com a cidade e com patrimônio público”, afirma.

Ao destacar as dezenas de reuniões coletivas e individuais desde agosto, Hias destaca que o governo mantém o diálogo com os permissionários. “Nesta sexta-feira reunimos aqueles que têm um mix de negócio compatível com o Mercado Público. Então de forma provisória estamos acomodando aqui quatro ocupantes lá do Otávio Rocha”, observa. A partir de segunda-feira, a prefeitura dá continuidade às reuniões com outros permissionários.

“Acredito que até final de semana que vem esse assunto já esteja pacificado. E nos próximos dez dias, conforme foi anunciado pelo secretário de obras, se assinará ou se dará ordem de início à reforma do Otávio Rocha”, afirma. Os permissionários que optaram pelo Mercado Público devem começar a se instalar no final da próxima semana. O retorno ao viaduto também foi confirmado. “Obviamente cumprido os requisitos que um TPU exige. Eles cumprindo as exigências que o TPU exige, obviamente terão prioridade para o retorno”, garante.

No Mercado Público, os permissionários vão ter uma carência de seis meses na outorga para instalação e mudança. “Depois paga igualzinho a todos, condomínio, a outorga, tudo igualzinho”, reforça.