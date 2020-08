Pesquisa da CDL mostra recuperação da economia em Santa Cruz do Sul

publicidade

A Câmara dos Dirigentes Logistas (CDL) de Santa Cruz do Sul realizou uma pesquisa na semana passada entre os lojistas para apurar os números de vendas relativas ao Dia dos Pais. O levantamento teve a participação de 41 lojistas, dos quais 70,7% informaram que a data impacta diretamente nos seus empreendimentos. O estudo mostrou que houve um crescimento no comércio local e da região de, aproximadamente, 10% em comparação ao mesmo período do ano de 2019.

Para o presidente da CDL de Santa Cruz do Sul, Márcio Farias Martins, os números apontam uma pequena recuperação da economia local. “Mesmo em meio à pandemia, a data do Dia dos Pais é muito importante para o comércio e salientamos ser muito importante que pudemos atender às expectativas do nosso consumidor”, observou.

Na pesquisa aplicada pela CDL Santa Cruz, os segmentos que mais apresentaram crescimento foram os de supermercados, onde 100% dos que responderam à pesquisa apontaram para um aumento de até 10% em relação ao ano passado. Já no setor de vestuário, 33,3% dos lojistas ouvidos informaram que tiveram um crescimento de até 10%, enquanto que 11,1% apontou aumento superior a 10% e 11,1% não teve retração, nem crescimento; 11,1% teve retração de até 10%; 11,1% teve retração até 20%, 11,1% apresentou retração até 40% e 11,1% apontou retração até 50%.

No segmento de calçados, 25% apontou crescimento de até 10%, enquanto que 75% não teve crescimento ou retração. Entre as joalherias e ótica, 80% dos lojistas não tiveram crescimento ou retração e 20% apresentaram crescimento de até 10%.

Os setores de material de construção, multilojas e perfumarias também não apresentaram crescimento ou retração. Metade das respostas do segmento de informática disseram que teve retração de até 10% e outra metade entre 20 e 30%. Já o segmento que une outros setores, todos responderam que tiveram uma retração entre 10 e 20%.