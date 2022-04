Pesquisa vai identificar vazamentos em redes de distribuição de água em Caxias do Sul

publicidade

Nesta segunda-feira, equipes do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul iniciarão um trabalho noturno de pesquisa de vazamentos no bairro Santa Catarina. A ação, que ocorrerá das 21h às 6h, tem o intuito de encontrar vazamentos de água que não são possíveis de identificar a olho nu.

As vistorias começam pela rua Evaristo de Antoni, seguindo até a Luiz Covolan, região atendida pela Estação de Tratamento de Água (ETA) Celeste Gobbato.

Todo o processo acontece por meio da checagem da variação de vazão no sistema supervisório e, posteriormente, é feita uma pesquisa com o geofone para identificar o ponto exato do vazamento. Após a localização do ponto, é aberta uma ordem de serviço de conserto para que, na manhã seguinte, equipes se desloquem até o local identificado.

Posteriormente, o trabalho seguirá para outras regiões da cidade. Durante a operação, os fiscais e veículos do Samae estarão devidamente identificados.

Veja Também