Pessoas a partir dos 60 anos começam a receber vacina bivalente em Uruguaiana nesta segunda

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Uruguaiana, orienta que pessoas a partir dos 60 anos completos já podem receber a vacina bivalente contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira. Para se imunizar com a bivalente é necessário ter intervalo mínimo de quatro meses em relação à aplicação da quarta dose. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira das 8h às 11h e das 14h às 17h.

As aplicações acontecem em todos os postos de saúde da cidade – exceto o grupo dos seis meses até 4 anos. O grupo é atendido somente no Posto Central, Estratégia de Saúde da Família - ESF 7 (União das Vilas), ESF 15 (Hípica) e ESF 23 (Santo Antônio). Para o grupo dos 5 a 11 anos no momento estão disponíveis a 1ª dose e 2ª dose do Butantan, ambas no Posto Central.

1ª e 2ª doses: pessoas a partir dos seis meses de idade;

3ª dose: pessoas a partir dos seis meses de idade com intervalo de, no mínimo, quatro meses de aplicação da segunda dose; crianças de seis meses a 4 anos de idade o intervalo é de oito semanas;

Vacina bivalente: pessoas a partir dos 60 anos completos com intervalo de, no mínimo, quatro meses de aplicação da dose anterior;

Documentos necessários: Cartão do SUS, documento com foto, comprovante de vacinação das doses anteriores, e Caderneta de Vacinação somente para menores de 12 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.