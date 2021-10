Pessoas acima de 60 anos devem agendar aplicação da terceira dose em Esteio

publicidade

Moradores de Esteio com mais de 60 anos, independente de comorbidades, que tenham concluído a imunização da Covid-19 com duas doses ou dose única há, pelo menos, seis meses, devem realizar agendamento para aplicação da terceira dose da vacina. A data deve ser marcada no site da prefeitura.

A imunização está concentrada na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Av. Padre Claret, 666). Quem não conseguir agendar pelo sistema poderá utilizar o telefone 3433-8400 (Ramal 1), das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Profissionais da saúde (inclusive os da rede privada) totalmente imunizados há, pelo menos, seis meses e pessoas imunodeprimidas (veja lista abaixo) que completaram o esquema vacinal há, no mínimo, 28 dias também podem agendar a aplicação. Moradores de instituições de longa permanência de idosos (ILPIs), popularmente chamados de asilos, recebem o reforço nos locais onde residem.

