Pessoas com 28 anos ou mais serão vacinadas nesta segunda-feira em Passo Fundo

A Prefeitura de Passo Fundo informou que, nesta segunda-feira, serão vacinadas contra a Covid-19 pessoas com 28 anos ou mais. A imunização avança para essa faixa etária devido ao município ter recebido mais 1,6 mil doses. No mesmo dia, também receberão vacinas gestantes, puérperas e lactantes.

Segundo a secretária de Saúde, Cristine Pilati, sempre que o governo estadual anuncia o envio de doses e o quantitativo que irá para cada município, a prefeitura elabora o cronograma de vacinação. “Desde o início da execução da campanha de vacinação, trabalhamos com o propósito de vacinar de forma organizada, rápida e efetiva a população. É importante dizer que as vacinas não ficam na geladeira. Elas vão para o braço assim que chegam aqui”, avalia.

Cristine disse que Passo Fundo conquistou o primeiro lugar no Te Vacina RS entre as cidades com mais de 100 mil habitantes. O município contabiliza 116.312 pessoas vacinadas com primeira dose, 5.203 com dose única e 57.650 com a segunda dose. O total de imunizados soma 179.165.

