Pilotos e comissários de bordo entram em greve e já provocam atrasos de voos

Comissários de bordo e pilotos fazem greve na manhã desta segunda-feira (19) em vários aeroportos do Brasil. Já há voos atrasados nos aeroportos de Congonhas e no Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Os profissionais haviam anunciado a greve para esta segunda, a partir das 6h e com previsão de continuar até as 8h. A manifestação deve acontecer diariamente e por tempo indeterminado nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Rio-Galeão, Santos Dumont, Viracopos, Porto Alegre, Brasília, Confins e Fortaleza. Entre outras demandas, os trabalhadores pedem a recomposição das perdas inflacionárias e um ganho real nos salários, como divulgado na quinta-feira (15), após a decisão pelo movimento.

Na última sexta-feira (16), o TST (Tribunal Superior do Trabalho) determinou que o SNA (Sindicato Nacional dos Aeronautas) garanta ao menos 90% dos pilotos e comissários para o trabalho durante o período de paralisação da categoria.

A Inframerica, concessionária do aeroporto de Brasília, divulgou um boletim às 7h desta segunda e informou que o terminal funciona normalmente, apenas com dois atrasos na decolagem e sem nenhum voo cancelado. O órgão afirma ainda que há "um pequeno grupo de manifestantes na entrada do embarque doméstico".

A recomendação aos passageiros é que cheguem aos aeroportos com duas horas de antecedência. Decolagens com órgãos para transplante, enfermos a bordo e vacinas não serão afetadas.