Pior do ciclone extratropical no RS já passou, aponta MetSul

O ciclone extratropical que atinge o Rio Grande do Sul causa vários transtornos à população. Há uma morte confirmada, dois desaparecidos, clientes sem energia elétrica, diversos pontos de alagamento e quedas de árvores. Conforme a MetSul Meteorologia, o pior do fenômeno já passou e a tendência é de hoje ele ir se afastando da costa gaúcha.

O tempo, contudo, segue instável e ainda deve chover entre a Serra, a Região Metropolitana de Porto Alegre e o Litoral Norte.

O ciclone extratropical que atingiu o RS provocou rajadas de vento fortes no Nordeste, na Serra, Grande Porto Alegre e no Litoral Norte. Conforme a Metsul Meteorologia, em Porto Alegre as rajadas de vento medidas por estações meteorológicas atingiram até 80 km/h. @correio_dopovo. — Felipe B. S. (@felipe_BSamuel) June 16, 2023

No Litoral Norte e no Leste da Serra, embora a tendência de diminuição da chuva, alguns pontos ainda podem ter instabilidade forte e volumosa entre a tarde e noite desta sexta. O tempo melhora neste fim de semana com ingresso de ar mais seco e o sol aparece, mas os problemas vão continuar.

A vazão dos rios pelos altos volumes de chuva registrados deve aumentar muito com enchentes. As bacias mais críticas são as dos rios Caí, Taquari, Sinos e Gravataí. Cidades às margens deles devem se preparar para inundações. Segue ainda o risco de deslizamentos de terra e queda de barreiras em áreas de relevo dos Vales, da Serra e na encosta da Serra do Mar no Litoral Norte.

