Placas solares irão gerar uma economia de R$ 150 mil ao hospital de Esteio

O Hospital São Camilo, em Esteio, teve concluída a instalação das placas solares nesta quarta-feira e, de acordo com declaração do prefeito Leonardo Pascoal, a partir de agora, o Executivo passará a ter uma economia de R$ 150 mil anuais no que se refere as despesas de energia junto à casa de saúde do município. “Um projeto sustentável e que beneficia a todos”, publicou ele em suas redes sociais.

Numa parceria entre município e RGE, através do Programa RGE nos Hospitais, foram instaladas 184 placas de 2,17m X 1m, responsáveis por captar a energia solar e converter em energia elétrica por meio de células fotovoltaicas, o que caracteriza a geração de energia limpa e sustentável, além de modernizar ainda mais o sistema de iluminação do Hospital São Camilo.

Implantados em cima do telhado do hospital, os equipamentos são conectados entre si. Entretanto, a ligação e uso de todo o sistema depende de vistoria e permissão das equipes da RGE. Isso deverá acontecer já nos próximos dias. O investimento total é de R$ 400 mil.

De acordo com o Executivo de Esteio, esta é uma parceria antiga com a concessionária. Em 2018, uma ação de Eficiência Energética realizada no hospital substituiu 2.044 lâmpadas antigas por tecnologia LED, que são mais duráveis e econômicas. O investimento da RGE, na época, foi de R$ 90 mil.

