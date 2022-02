Plano prevê recuperação da ERS 453 em Venâncio Aires

publicidade

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) apresentou à Prefeitura de Venâncio Aires o plano de recuperação da ERS 453 entre Venâncio Aires e Lajeado. As intervenções foram divididas em seis etapas, sendo que duas já foram realizadas e uma está em andamento. Por meio de contratos de manutenção, a EGR executa melhorias na estrutura do pavimento existente. As etapas iniciais envolveram a reciclagem da pista e a colocação da camada asfáltica. A definição final do cronograma depende da conclusão de licitação, mas a estimativa é de que os serviços sejam finalizados no início de março, totalizando o trajeto do km 8 ao 28.

Segundo o diretor-técnico da EGR, Luís Fernando Vanacôr, os reparos têm a finalidade de recuperar a pavimentação de trechos da estrada para aprimorar as condições de trafegabilidade na RSC 453. “Os pontos em que ocorreram os buracos já estavam trincados. Por isso, havia a previsão de trabalhos na rodovia, principalmente após as fortes chuvas, condição que agravou os problemas na pista.”

Nesses locais, a EGR já iniciou uma operação tapa-buracos, serviço emergencial destinado a restabelecer a segurança dos condutores que circulam pela estrada até que a equipe comece a executar os reparos profundos. Para isso, está sendo feita a substituição do material já existente nas camadas de base e de sub-base do pavimento e na parte superficial.

Após a execução desse serviço, será colocada uma nova camada asfáltica em toda a superfície do pavimento, na totalidade da extensão da ERS 453, para reforçar a estrutura juntamente com a nova sinalização horizontal, oferecendo condições seguras e confortáveis para o deslocamento dos usuários.

No encontro com os gestores municipais, a EGR também apresentou alternativas para modernizar a rótula de acesso ao Distrito Industrial e para atender à crescente demanda decorrente do aumento populacional do município.

