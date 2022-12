Plantas inéditas de Oscar Niemeyer estão em exposição na Associação Médica do RS

publicidade

O ponto em comum da história da medicina com o arquiteto Oscar Niemeyer revelado em um evento aberto ao público. Inaugurada na segunda-feira na Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), a exposição “À Frente do Tempo - Oscar Niemeyer, apresenta pela primeira vez 23 plantas que compõem o projeto arquitetônico realizado por Niemeyer para a própria Associação Médica em 1974, enquanto exilado em Paris, na França. O projeto nasceu da ambição da classe médica em construir uma grande sede que representasse e acolhesse os profissionais da Capital e principalmente do interior do Estado, as especialidades médicas e os inúmeros congressos e eventos socioculturais que viessem a acontecer na cidade. O Centro Amrigs foi projetado na época para ser o primeiro Centro de Eventos do Rio Grande do Sul.

Já no primeiro dia, o evento atraiu muitos visitantes.O presidente da Amrigs, Gerson Junqueira Jr, ressaltou que esta é uma história que orgulha a classe médica. “Oscar Niemeyer foi um ícone da arquitetura brasileira e mundial com grande capacidade de criar edifícios, casas e complexos em estilo moderno, mas mantendo uma identidade individual. O desenho da nossa estrutura, ainda que não tenha sido totalmente executado conforme o plano inicial, traz em sua essência essa característica”, ressaltou.

O curador-geral, Rodrigo Marroni, presidente do Instituto Niemeyer, Paulo Sergio Niemayer, presidente do Cau-RS, Tiago Holzmann da Silva, e presidente da Amrigs, Gerson Junqueira Jr.Foto: Fabiano do Amaral

Além das 23 plantas inéditas assinadas, a mostra traz uma maquete e um tour virtual 3D realizados a partir do projeto original e produzidos especialmente para a ocasião. Os visitantes poderão contemplar também um grande painel informativo com fotografias e trechos de jornais da época, assim como objetos e uma linha do tempo ilustrativa com algumas obras icônicas do renomado arquiteto.

A exposição “À Frente do Tempo - Oscar Niemeyer” tem curadoria de Rodrigo Marroni. É promovida pela Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU-RS) e vai até 30 de junho de 2023. O projeto arquitetônico apresentado nesta exibição é um patrimônio cultural. Na terça-feira, a palestra "O Traço de Niemeyer", com o arquiteto Paulo Niemeyer, bisneto do renomado Niemeyer, com quem chegou a trabalhar em parceria, vai ocorrer na sede da Amrigs, às 19h30min.