Plantio de mudas encerra Semana do Meio Ambiente, em Estância Velha

Uma ação de plantio de mudas frutíferas em uma área pública marcou o encerramento da Semana do Meio Ambiente de Estância Velha, no Vale do Sinos. A programação, que iniciou na última segunda-feira com o lançamento da Cartilha de Arborização, encerrou de maneira simbólica, com o plantio de árvores no novo Pomar Urbano do município, localizado na rua Hugo Brandt, no Residencial Nova Estância. Ao todo, um grupo de aproximadamente 50 pessoas, auxiliou no plantio de 40 mudas frutíferas e na limpeza do terreno.

O prefeito Diego Francisco prestigiou a ação e também realizou o plantio de árvores: “Como é bom ver a integração da comunidade. Melhor, ainda, é saber que estamos preparando uma área pública para que se torne um espaço útil para os moradores”, comentou. Ele enalteceu a Secretaria de Meio Ambiente pela programação diversificada na Semana do Meio Ambiente. “Tivemos o lançamento de projetos importantes nesta semana, como, por exemplo, o programa Pet Seguro”, ressaltou.

A secretária do Meio Ambiente, Viviane Diogo, fez um balanço das ações da Semana do Meio Ambiente. “A ação de hoje fecha a Semana do Meio Ambiente de forma positiva. Ao implantar o Pomar Urbano, estamos qualificando o uso dos espaços públicos”, avaliou. Para ela, o destaque da Semana do Meio Ambiente ficou para o engajamento dos estancienses, “que nos acompanham nas redes sociais, compartilharam conteúdos e se fazem presentes, fortalecendo a corrente do bem, em prol do Meio Ambiente”.