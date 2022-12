Polícia Civil intercepta caminhão com 3,5 toneladas de produtos importados em Uruguaiana

publicidade

A Polícia Civil, por meio dos agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas – DRACO - de Uruguaiana, coordenada pelo delegado Nilson de Carvalho, interceptou um caminhão com 3,5 toneladas de produtos importados, mercadorias estimadas em meio milhão de reais, na tarde desta sexta-feira.

Após apurarem que um determinado caminhão partindo de Santana do Livramento chegaria em Uruguaiana nesta manhã, os policiais fizeram a vigilância e acompanhamento do veículo, que entrou na zona urbana e estacionou em um terreno situado no bairro São João.

Abordado o motorista e verificada a carga, os policiais apuraram de que se tratava de produtos importados sem os devidos trâmites legais. Na sequência, o caminhão foi encaminhado ao Porto Seco Rodoviário (PSR) para verificação do conteúdo da carga. No local, foram contabilizadas 168 caixas de produtos importados, contendo ao menos 15 mil unidades de perfumes e cosméticos avaliados em cerca de meio milhão de reais.

Com o apoio da Receita Federal, verificou-se que os produtos não possuíam registro de importação e que a carga estava em desacordo com a declaração da nota fiscal, razão pela qual houve a retenção administrativa das mercadorias e do caminhão, podendo configurar o crime de descaminho. O motorista, um homem de 40 anos e sem antecedentes, foi ouvido e liberado.

