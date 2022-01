Polícia Civil investiga morte de criança após ser atingida por telha durante temporal em Canela

publicidade

A Polícia Civil de Canela, através do delegado Vladimir Medeiros, informou que foi aberto inquérito para investigar a morte de Maria Sophie da Silva Stumpf, de três anos. Ela morreu na madrugada de segunda-feira após ser atingida na cabeça por uma telha de brasilit que se soltou do detalhado da casa, durante o temporal de domingo, 16.

A criança recebeu os primeiros socorros no Hospital de Canela onde foi constatado que tinha uma grave lesão no crânio. Ela foi transferida para o Hospital Geral de Caxias do Sul, mas sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e acabou falecendo.

Conforme registro policial, a menina estava junto com o pai, no pátio da casa, quando o vento começou e umas das telhas se desprendeu. Acertaou primeiro o pai e depois bateu na parte frontal da cabeça da menina, que caiu desacordada.

Maria Sophie foi sepultada no fim da tarde de segunda-feira no Cemitério Municipal de Canela.