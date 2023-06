Polícia Civil prende mulher por posse irregular de arma de fogo, em Gravataí

publicidade

A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Gravataí/RS prendeu em flagrante uma mulher por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A ação ocorreu durante o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão em propriedade rural, em Cadiz, no interior de Gravataí. A medida cautelar é oriunda de investigação de dois delitos de homicídio na modalidade tentada, tendo um deles sido praticado no ano de 2022 e outro em abril do corrente ano.

Durante o cumprimento da medida, foram apreendidos 13 facões, diversas câmeras de videomonitoramento, dois aparelhos celulares, um computador, uma maleta de arma de fogo, um carregador de pistola e uma espingarda. Também foram localizadas 13 treze munições calibre 12, duas munições calibre 22 e uma munição calibre 20. A mulher foi presa em flagrante delito, tendo sido autuada pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

O apoio prestado pelo grupamento ambiental da Guarda Municipal de Gravataí foi de fundamental importância para fins de verificação da situação de inúmera quantidade de animais existentes na propriedade, que opera como um criadouro de aves (pombos, galos, gansos, patos, perus, arara, avestruz), suínos, cabritos e carneiros, todos destinados à posterior comercialização para fins de abate em casas que cultuam religiões de matriz africana.



A delegada Fernanda Amorim, titular da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Gravataí, responsável pela condução das ações investigativas, ressaltou a importância da ação contundente da Polícia Civil em delitos da espécie. “Além da investigação dos crimes de homicídio anteriormente perpetrados, uma série de delitos correlatos são objeto das diligências empreendidas”.



Já o diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, delegado Mario Souza destacou a a importância da ação visando o esclarecimento de mais homicídios na região metropolitana.