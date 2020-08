Polícia prende casal com droga ilícita na BR 290, em Rosário do Sul

publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um casal transportando pelo menos 40 quilos de maconha em um carro na noite desta sexta-feira, na BR 290, em Rosário do Sul. Durante ações de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um Onix, com placas de Sapucaia do Sul, que transitava pela rodovia que liga Porto Alegre a Uruguaiana. Em vistoria ao veículo, os agentes encontraram mais de 40 quilos de maconha em uma mala no bagageiro do veículo.

O condutor do Onix, um homem de 27 anos, de Porto Alegre, disse aos policiais que pegou a droga na capital gaúcha e entregaria em Uruguaiana. Ele e a passageira, que completa 22 anos neste sábado e também é de Porto Alegre, foram presos em flagrante e encaminhados à polícia judiciária local.

O veículo e a droga, suficiente para produzir quase 100 mil cigarros, foram apreendidos.