Policial militar morre em acidente de trânsito na ERS 128, em Bom Retiro do Sul

Um policial militar morreu em um acidente de trânsito ao amanhecer deste sábado no km 5 da ERS 128, na localidade de São João, em Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari. O sargento Sérgio Luiz Kuhn, de 55 anos, do 22º BPM, conduzia uma motocicleta e foi atingido por um Jeep Renegade que trafegava em sentido contrário. A vítima, que atuava no sistema de videomonitoramento eletrônico da BM em Lajeado, teve óbito no local.

Com a colisão frontal, ambos os veículos saíram da pista e incendiaram-se. Conforme a Brigada Militar, o motorista, um jovem de 22 anos, não teve ferimentos, mas apresentava sinais de embriaguez. Ele foi preso por homicídio culposo no trânsito.

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados também na ocorrência, que foi depois encaminhada para a Polícia Civil.

Em Camaquã, no km 392 da BR 116, um pedestre, de 54 anos, morreu atropelado na noite dessa sexta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do veículo envolvido fugiu do local.

Foto: CBMRS / Especial / RS