Policial militar morre em colisão entre moto e caminhão em Sapiranga

A Brigada Militar está de luto no Vale do Rio dos Sinos. Um policial militar do 32º BPM morreu na manhã desta quinta-feira em um acidente de trânsito em Sapiranga. O soldado Júnior Ruan Rodrigues, de 25 anos, lotado em Dois Irmãos, conduzia uma moto e se deslocava para assumir o serviço. Na rua São Miguel, no bairro Oeste, a moto Yamaha e um caminhão Scania colidiram no local. A vítima teve óbito no local.