Ponte de Morro Reuter fica interditada após ter parte da estrutura levada pela água

A chuva dos últimos dias ainda traz reflexos com estragos e danos pelas cidades da região. Em Morro Reuter, as equipes da Secretaria de Obras seguem nas ruas realizando consertos e desobstruindo vias que foram danificadas pelos ventos fortes e pela quantidade de água provocados pelos temporais.

A ponte do rio Loch, na divisa com Santa Maria do Herval, foi danificada e parte de sua estrutura foi levada pela força das águas. De acordo com a Prefeitura, o local ficará interditado por tempo indeterminado. Além disso, muitas vias seguem bloqueadas por conta de queda de árvores e deslizamento de terras.

