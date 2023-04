Ponte Internacional da Integração de São Borja é pauta de reunião online

publicidade

O prefeito Eduardo Bonotto participou de forma virtual de reunião com a secretária de Transportes Rodoviários do Ministério dos Transportes, Viviane Esse, além do senador Luís Carlos Heinze e vereadores. O objetivo do encontro online foi fortalecer os encaminhamentos em relação à concessão da Ponte Internacional da Integração.

Em sua manifestação, Bonotto reforçou a importância de se manter o atual modelo de sistema: "defendemos que seja mantido o sistema que vem dando certo há mais de 25 anos e que nos mantém como referência de organização e agilidade entre as fronteiras. Independente da empresa, temos que seguir sendo um dos maiores portos secos do Mercosul, e para isso, é necessário que os governos responsáveis, estabeleçam o futuro da Ponte", pontuou.

Bonotto ainda completou, "estamos falando em desenvolvimento econômico e logístico, geração de emprego e renda e movimentação de diversos setores, por isso, a importância de unirmos forças para que a concessão seja demandada. Nosso reconhecimento às lideranças políticas, associações e entidades que vêm se mobilizando com a pauta. O esforço coletivo sem dúvidas irá beneficiar a todos", salientou.

Como encaminhamento, ficou estabelecido uma nova rodada de reuniões entre os governos argentino e brasileiro para que as resoluções finais sejam encaminhadas, “sabemos que envolve decisões e pensamentos diferentes entre os governos brasileiros e argentinos, cada lado tem seus interesses e chegar ao equilíbrio demanda esforços. Nosso objetivo é pelo bem comum, o incentivo ao desenvolvimento da fronteira, além é claro, da isenção do pedágio aos carros de passeios de São Borja e Santo Tomé. O prazo é curto e estamos buscando ser atuantes e parceiros para que os encaminhamentos sejam realizados da melhor maneira possível”, concluiu Bonotto.

