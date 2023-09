Ponte que estava interditada é levada pela água na Zona Sul de Porto Alegre

publicidade

As fortes chuvas que vêm atingindo a região nos últimos dias causaram mais um transtorno para os moradores da Zona Sul de Porto Alegre. Na manhã desta quinta-feira (14), um pontilhão localizado na Estrada do Rincão, entre o Belém Velho e a Restinga, foi levado pela correnteza.

A estrutura, de acordo com a prefeitura, já estava interditada desde o final de 2022 para a construção de um novo pontilhão. Pilares de contenção também foram instalados no local para evitar o acesso de veículos, mas o relato conta que a ponte era utilizada diariamente.

Veja Também

Desvios

A EPTC orienta que o desvio de quem trafega no sentido Centro-Bairro seja realizado pela Estrada Otávio Frasca, seguindo pela Estrada Costa Gama, pela Avenida Edgar de Castro e pela Avenida João Antônio Silveira, na Restinga. Já no sentido Bairro-Centro, o desvio pode ser feito utilizando as mesmas vias, no sentido oposto.

Ponte improvisada

Um grupo de moradores e produtores rurais da região está se organizando para montar uma estrutura improvisada que permita a travessia no córrego.

Delso Schneider, de 61 anos, é um destes moradores. Ele reside há 37 anos na Estrada do Rincão e relata que a via é muito utilizada para transporte de carga, ração, água potável, além da travessia da comunidade para acessar escola e o hospital no bairro da Restinga.

A ponte improvisada, segundo eles, será montada em uma propriedade particular. "Estamos há mais de ano esperando pela obra da nova ponte. O desvio que precisamos fazer para levar as crianças para a escola ou para o hospital tem quase 10 km", citou o produtor.

Nas proximidades da ponte que foi levada pela água existe uma comunidade com mais de 500 famílias.

Veja o vídeo: