Ponte sobre o Rio das Antas, na Serra, é liberada para o trânsito

A ponte sobre o Rio das Antas, que estava submersa e serve de ligação entre os municípios de Cotiporã e Bento Gonçalves, pela ERS 431, foi liberada para o tráfego de veículos no inicio da manhã desta quinta-feira.

Conforme o secretário de Obras do município, Valdir Falcade, a água baixou durante a noite e foi possível liberar o trânsito. Ainda na quarta-feira, a ponte do Rio Carreiro também foi liberada, permitindo a travessia entre os municípios de Cotiporã e Dois Lajeados. As chuvas haviam causado transtornos ao local, que passou por melhorias realizadas nas cabeceiras da ponte.