Ponte sobre Rio Ibicuí passará por manutenção no próximo sábado

publicidade

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) anunciou que a ponte sobre o Rio Ibicuí (construída em 1888) na rodovia BR 472 que liga Uruguaiana a Itaqui terá seu trânsito interrompido no próximo sábado, entre às 8h e às 17h. No trecho será realizado trabalho de manutenção no pavimento da travessia.

As rotas alternativas são: BR 287 (São Borja - Santiago); RS 377 (Santiago - Alegrete); BR 290 (Alegrete - Uruguaiana) de trecho pavimentado. ou ainda, RS 529 (Itaqui - Maçambará); RS 566 (Maçambará - Alegrete) de trecho não pavimentado e necessidade de transposição do rio Ibicuí pela Balsa Mariano Pinto.