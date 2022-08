Portadores de lúpus terão atendimento preferencial em Uruguaiana

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Uruguaiana iniciou a entrega das carteiras de identificação para as pessoas portadoras de lúpus. O trabalho partiu, nesta terça-feira, durante encontro realizado no gabinete do prefeito Ronnie Mello. A reunião também teve participação do secretário municipal de Saúde, Diego Cantori; do secretário de Transporte e Mobilidade Urbana e ex-vereador Irani Fernandes (autor da lei municipal); e três integrantes do “Movimento Lúpicos Uruguaiana”: Márcia Ceccon, Joelma Melo e Eliana Laranjeira.

A ação garante a identificação da pessoa portadora. Desta forma, ela está autorizada a receber atendimento prioritário em estabelecimentos públicos e privados, conforme determinação da Lei Municipal 5.228/2021. Em um primeiro momento, estão sendo entregues 18 carteirinhas para pessoas que comprovaram serem portadores da doença.

O lúpus é uma doença autoimune, que ocorre quando o sistema imunológico do seu corpo ataca seus próprios tecidos e órgãos. A condição é capaz de afetar diversos sistemas do corpo, como articulações, pele, rins, células sanguíneas, cérebro, coração e pulmões. Não existe cura para a doença, mas existem tratamentos eficazes para o controle e redução de sintomas.